Heute wurden die Pläne vorgestellt

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat heute mit Vertretern der Hirmer-Immobilien-Gruppe aus München einen Vorvertrag zur Übernahme der Gebäude am Straubingerplatz in Bad Gastein unterzeichnet. Eine hochwertige touristische Nutzung ist nur acht Monate nach der Übernahme des "Hotel Straubinger", des "Badeschlosses" und des "Postgebäudes" durch das Land Salzburg in Griffweite. "Wir haben einen Investor gefunden, der sich mit Überzeugung für die touristische Nutzung engagieren wird", sagt Haslauer.

"Unser Engagement hat sich gelohnt. Wir schlagen ein neues Kapitel für das Ortszentrum von Bad Gastein auf. Ein großer erster Schritt ist mit dem heutigen unterzeichneten Vorvertrag, der alle drei Objekte betrifft, nun getan", stellte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei einem Informationsgespräch in Bad Gastein fest. Im Klartext heißt das: "Wenn alles glatt geht – wovon wir ausgehen – wird in absehbarer Zeit am Straubingerplatz saniert und umgebaut. Ich freue mich darauf, wenn die ersten Gäste in diesen traditionsreichen Häusern begrüßt werden können", so Haslauer.

Seriöser und bekannter Investor für Bad Gastein

Landeshauptmann Haslauer unterzeichnete mit Vertretern der Hirmer-Immobilien-Gruppe aus München, die auch Eigentümerin der Travel-Charme-Gruppe ist, einen Vorvertrag zur Veräußerung der Straubingerplatz Immobilien GmbH, die Eigentümerin der Gebäude "Hotel Straubinger", "Badeschloss" und "Post" ist. Diese denkmalgeschützten Objekte wurden vom Land vor acht Monaten erworben. "Ich freue mich, dass es uns nach der Bestandssicherung gelungen ist, relativ rasch einen seriösen und bekannten Investor zu finden, der sich in Bad Gastein aus Überzeugung engagieren möchte und bereit ist, die drei Gebäude einer qualitativ hochwertigen touristischen Nutzung zuzuführen", sagte Haslauer.

4- und 5-Sterne-Hotels geplant

Rechtlich betrachtet beinhaltet der heute unterzeichnete Vorvertrag die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages für die Geschäftsanteile der Straubingerplatz Immobilien GmbH ("share-deal") bis 15. November. Das ermöglicht dem potenziellen Investor vor dem Abschluss des Hauptvertrages, die technische und rechtliche Durchführbarkeit eines touristisch hochwertigen Projektes der gewerblichen Hotellerie im gehobenen Segment (4-Sterne-Superior beziehungsweise 5-Sterne-Kategorie) zu prüfen. Die Straubingerplatz Immobilien GmbH als Eigentümerin der Liegenschaften gesteht in diesem Zeitraum der Hirmer-Gruppe die Exklusivität der Gespräche zu.

Land bekommt alle Investitionen retour

Der Kaufpreis für die Anteile der Straubingerplatz Immobilien GmbH beträgt 7,5 Millionen Euro. Diese Summe entspricht exakt den vom Land beziehungsweise dem Salzburger Wachstumsfonds eingesetzten Gelder für den Ankauf. Die Summe beinhaltet auch die Nebenkosten, dringend notwendige Investitionen und weitere mit der Gesellschaft verbundene Aufwendungen sowie ein derzeit mit etwa einer Million Euro dotiertes Bankkonto für etwaige weitere Aufwendungen im Vorvertragszeitraum. Dem Land Salzburg entstehen somit, wie geplant, keine Verluste.

Die Käuferseite verpflichtet sich mit dem Abtretungsvertrag zur Errichtung eines gewerblichen Hotelbetriebs in der 4-Stern-Superior oder 5-Stern-Kategorie binnen drei Jahren ab Erlangung der dazu notwendigen Genehmigungen. Das wird im Sinne einer "best-efforts"-Klausel umgehend in Angriff genommen. Die Gespräche mit dem Bundesdenkmalamt (alle drei Objekte stehen unter Denkmalschutz) sowie mit der Gemeinde Bad Gastein und den zuständigen Behörden sind sehr konstruktiv.

Travel-Charme-Gruppe betreibt elf hochwertige Hotelbetriebe

Die familiengeführte Unternehmensgruppe Hirmer aus München umfasst insgesamt vier Geschäftsbereiche. Hirmer Immobilien engagiert sich neben der Grundstücks- und Objektakquisition sowie im Bereich Projektentwicklung und –realisierung auch im Immobilienmanagement. Kürzlich wurde von Hirmer die in Berlin ansässige Travel-Charme-Gruppe übernommen, unter deren Dachmarke sich derzeit elf qualitativ hochwertige Hotelbetriebe in Deutschland und Österreich befinden. In Salzburg sind dies das 2012 eröffnete Bergresort in Werfenweng sowie künftig auch das derzeit in Planung beziehungsweise Bau befindliche Hotel in Strobl am Wolfgangsee.

Gremienbeschlüsse in den kommenden Tagen

Nachdem der Vorvertrag unterzeichnet wurde, wird Hirmer/Travel-Charme umgehend die Prüfung des Projektes in Angriff nehmen. Von Seiten des Landes werden in den nächsten Tagen die formal notwendigen Gremienbeschlüsse der Straubingerplatz Immobilien GmbH, der Fondskommission des Salzburger Wachstumsfonds und der Landesregierung eingeholt.