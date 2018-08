Heute ist Weltkatzentag

Hintergrund

Der Weltkatzentag wurde 2002 vom „International Fund for Animal Welfare“ ins Leben gerufen. Katzenbesitzer sollen an artgerechte Haltung erinnert werden. Tierschutzorganisationen kritisieren außerdem die vielen misshandelten Katzen und die explosionsartige Vermehrung frei lebender Katzen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Streuner stetig angestiegen. Viele dieser Tiere sind ohne menschliche Unterstützung durch Medizin verloren, sie sterben durch Erkrankungen, Hunger oder erliegen den Folgeschäden von Unfällen. Tierschützer weltweit fordern bereits seit mehreren Jahren eine gesetzliche Kastrationspflicht.

Verwöhnt eure Samtpfoten

Katzen sind neben dem Hund wohl die populärsten Haustiere der Welt. Im Jahr 2014 lebten rund 1,6 Millionen Katzen in Österreich.

Viele Katzenbesitzer nehmen sich den heutigen Tag zum Anlass, um ihre geliebten Haustiere einmal richtig zu verwöhnen. Neben extra vielen Streicheleinheiten freuen sich die Katzen natürlich auch ganz besonders über Leckereien. Wie wär´s zum Beispiel mit selbstgemachten Keksen? Diese lassen sich ganz einfach aus Thunfisch, oder Puten- bzw. magerem Rinderfaschiertem und Eischnee herstellen. Einfach die beiden Zutaten pürieren und mit einem Spritzbeutel auf ein Backblech geben. Bei 160 Grad werden die Kekse dann gebacken.

Katz und Mensch leben schon seit Jahrhunderten zusammen

Schon seit rund 9000 v. Chr. leben Katzen mit dem Menschen zusammen, ungefähr zur selben Zeit ist der Beginn der Landwirtschaft in der Türkei, Ägypten, Syrien, dem Irak und Iran einzuordnen. Katzen wurden angelockt, da das gelagerte Getreide Mäuse anzog. Die Bauern erkannten den Nutzen der Katzen und behielten sie zum Mäusefangen.