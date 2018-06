Gauchos steht das Wasser bis zum Hals

Ab 16 Uhr stehen bei der Weltmeisterschaft heute die Spiele in der Gruppe C am Programm. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen kann Frankreich relativ gelassen in den heutigen Tag gehen. Gegner Dänemark steckt aber noch mitten im Aufstiegsrennen! Sollte Australien im Parallelspiel gegen Peru voll punkten, könnte es noch einmal eng werden. Für die Südamerikaner ist der Zug Richtung Aufstieg allerdings schon abgefahren.

Argentinien will Blamage abwenden



Auch bei den Südamerikanern in Gruppe D sieht es nicht gut aus. Für Argentinien, Vizeweltmeister von 2014, könnte eventuell sogar ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria zu wenig sein. Auch im zweiten Gruppenspiel geht es noch um alles. Island hält genauso wie Argentinien im Moment bei einem Punkt, Nigeria hat drei Zähler auf dem Konto und Kroatien kann den Spieltag mit bereits sechs Punkten ganz entspannt angehen. Spielbeginn der Abendpartien ist um 20 Uhr.