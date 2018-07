Frankreich ist Weltmeister

Frankreich krönt sich gegen Kroatien nach 4:2-Torspektakel zum Weltmeister! Die Franzosen hatten in der ersten Halbzeit Glück und trumpften in der zweiten groß auf. Die Franzosen bejubeln ihren zweiten Weltmeistertitel nach 1998. Die Mannschaft von Didier Deschamps setzte sich am Sonntag im Luschniki-Stadion von Moskau gegen das Sensationsteam Kroatien 4:2 (2:1) durch. Deschamps ist nach dem Brasilianer Mario Zagallo und Franz Beckenbauer erst der dritte Akteur, der als Spieler und Trainer den WM-Titel bejubeln konnte.

"Les Bleus" gingen nach 18 Minuten glücklich in Führung. Nach einem zweifelhaften Freistoß traf Mario Mandzukic ins eigene Tor. Zehn Minuten später besorgte Ivan Perisic den zwischenzeitlichen Ausgleich. Frankreichs Superstar Antoine Griezmann blieb kurz vor der Pause bei einem nach Videobeweis verhängten Elfmeter cool (38.). Nach Seitenwechsel besorgten Paul Pogba und Kylian Mbappe die Vorentscheidung (59.,65.). Das 2:4 durch Mandzukic blieb Kosmetik (69.).