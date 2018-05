Flugzeug in Kuba abgestürzt

Eine Boeing 737 ist kurz nach dem Start in Havanna abgestürzt. das Flugzeug kann bis zu 107 Personen transportieren. Kubanische Medien berichten, dass sich 104 Personen an Bord befunden haben. In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder von dicken schwarzen Rauchwolken am Flughafen der kubanischen Hauptstadt.

© AFP Die Absturzstelle der Boeing 737.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off ???? #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K — Matt Blakeley (@blakeley1990) 18. Mai 2018

Am internationalen Flughafen von Kuba ist es nach Angaben lokaler Medien zu einem Absturz gekommen. Dabei ist am Freitag laut der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina eine Maschine des Typs Boeing 737 am Flughafen Jose Marti in der Hauptstadt Havanna kurz nach dem Start verunglückt. Nähere Umstände oder Angaben über Verletzte waren zunächst nicht bekannt.

© Twitter