Exklusiv-Interview für Antenne Salzburg

Sebastian Enzinger, der ehemalige Nachbar von Niki Lauda, kann sich noch genau an den Tag erinnern als Niki Lauda im März 1974 das Haus in Hof nebenan gekauft hat und kurze Zeit später eingezogen ist. Damalig war Sebastian Enzinger 12 Jahre und komplett begeistert, als Lauda mit seiner weißen Kappe in seinen Bauernhof trat. Das Vertrauen war, nach dem Lauda eingezogen ist, zwischen den zwei Familien schnell hergestellt und so bildete sich eine sehr gute Freundschaft. Sebastian Enzinger erinnert sich an viele Geschichten von damals.

Die Nachbesprechungen nach den Rennen

"Wenn Niki Zeit hatte, kam er immer zu uns 2 bis 3 Tage nach dem Rennen und berichtete vom vergangenen Rennen", erzählte Sebastian uns. Er hat damals von der Temperatur der Strecke berichtet, jedes Detail der Technik beschrieben und wie genau er gefahren ist. Sebastian Enzinger bekam live zu sehen wie komplex das Fahren und Autos sein können.

Die Liebe zu Schnitzel und Milch

Nikis Trainer war sehr streng mit seiner Ernährung damit er nicht "zu schwer" wird, aber Niki rief oft seine Nachbarn an, da er ziemlichen Hunger hatte. "Er hat sich dnan immer aus dem Haus geschlichen, ist eine Runde gelaufen und dann zu uns. Er hat von meiner Mutter das Schnitzel bekommen und hat das auch immer sehr genossen", so Enzinger

Nicht nur das Autofahren, auch das Melken und besonders die Milch liebte der ehemalige Autorennfahrer. "Oft kam er zu uns. Er hat sich die Milch oft selbst heruntergelassen und danach gern noch ein Bier getrunken", erzählte uns Sebastian Enzigner.

"Pokale waren nichts wert für ihn"

Für ihn zählte sein persönliches Können und Talent, nicht die Pokale, die er bei den Rennen gewonnen hat. Das Highlight war für Sebastian Enzinger, als er seinen Führerschein mit Bravour meisterte und Niki ihm einen Pokal als Gratulation schenkte. "Das war für uns etwas ganz besonderes, der steht heute noch hier".

Niki Lauda hat von 1974 bis 2000 in dem Haus in Hof gewohnt. Er ist zum Glück wieder aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht.