Event-Tipps

Ursprungball

„Habe die Ähre“ – so lautet das Motto des heurigen Ursprungballs. Direkt in der HBLA Ursprung werden am Samstag die Korken knallen. Ab 19:00 ist Einlass, ab 20:00 Uhr wird dann eröffnet. Im Bierzelt und im Restaurant kann ordnungsgemäß gefeiert, getanzt, aber auch gegessen werden. Zusätzlich können die Besucher noch ganze 13 Themenbars abchecken. Wer also bei der Tombola mitmachen, Herzerlkönigin werden oder einfach einen ausgelassenen Abend verbringen will, sollte auf jeden Fall vorbeischauen.

Internationale Hundeausstellung

Am Samstag und Sonntag zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr können Hundeliebhaber im Salzburger Messezentrum 2000 Hunde und 235 Rassen aus 24 Nationen bestaunen. Vom Chihuahua bis hin zum irischen Wolfshund sind so gut wie alle Rassen vertreten. Ein besonderes Highlight ist heuer ein Nackthund. Die Hunde werden von Richtern bewertet.

Aber auch für Action ist gesorgt, bei verschiedenen Geschicklichkeits- und Gehorsamspielen haben nicht nur Hund und Trainer, sondern auch die Zuschauer Spaß. Und selbstverständlich kann man vor Ort auch für den Partner mit der kalten Schnauze einkaufen: von Decken, maßangefertigten Leinen und Halsbändern über Futtermittel bis hin zu Spielzeug gibt’s vor Ort alles, was das Hundeherz begehrt.

Flohmarkt im Kleingmainerhof

Einen „Flohmarkt vom Feinsten“ gibt’s am Samstag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr am Kleingmainerhof. Schnäppchenjäger können Geschirr, Bücher, Bilder, Spielzeug, Elektrogeräte, Heimtextilien, Schallplatten, Taschen, Schmuck, Bekleidung, Schuhe und vieles mehr kaufen. Und neben wertvollen und kuriosen Dingen werden auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Trachtentauschbörse

Und auch in St. Georgen wird am Samstag ordentlich gefeilscht: bei der Trachtentauschbörse im Sigl Haus könnt ihr von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr Trachtenschnäppchen ergattern. Von der Lederhose, über Dirndlkleider und Blusen bis hin zu Jacken und Accessoires ist für jeden Geschmack das passende Teil dabei. Das Praktischste an der Sache: am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr können alle, die verkaufen wollen, ihre Sachen abgeben und sich am Samstagnachmittag dann einfach das Geld abholen.