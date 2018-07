Die neue Bundesliga-Saison startet

Nach dem souveränen Cupsieg startet dieses Wochenende auch die Fußballbundesliga für Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Die Bullen empfangen dabei im Auftaktspiel den LASK. Die Salzburger gehen auch heuer als großer Favorit auf den Meistertitel in die neue Saison. Doch auch wenn die große Kampfansage der anderen Bundesligisten bisher ausgeblieben ist, ist keiner zu unterschätzen.

„Ich glaube ich hab jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich schon finde das Austria Wien sich außergewöhnlich verstärkt hat für Österreich. Rapid Wien hat auch richtig gut die Jungs dazu gekriegt. Wenn Graz den Rosin holen kann, der glaub ich Torschützenkönig in Österreich war, dann sagt das auch was aus. Also wir kennen unsere Ziele, wir kennen unsere Ansprüche und was die anderen jetzt draus machen das ist eh die alte Leier. Wir nehmen es einfach wie es ist und spielen Fußball.“, so Trainer Marco Rose.

Die Bullen haben in 13 Saisonen bisher neun Mal das Bundesliga-Auftaktspiel gewonnen. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr. Unserer Sportchef Markus Angerer berichtet live aus der Bullenarena.