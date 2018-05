Die Wolfgangsee Challenge in Strobl

Die Wolfgangsee Challenge gilt als der härteste Crosstriathlon Österreichs. In einer der schönsten Gegenden in Österreich gilt es, sich der Herausforderung zu stellen und an oder sogar über seine Limits hinauszugehen.

An zwei Tagen finden ein Crosstriathlon (die X-Challenge 1,5 / 42 / 20) über die reguläre Distanz sowie über die Sprintdistanz, ein Triathlon über die Olympische Distanz und ein Triathlon über die Sprintdistanz statt.

© WTG

Außerdem bieten wir Kindern mit der Kids Challenge die Möglichkeit, „Triathlon-Luft“ zu schnuppern. Und wer sich nicht entscheiden kann, der bestreitet einfach entweder beide Sprintrennen oder beide klassischen Rennen. Gewertet werden beide Bewerbe und aus dieser Wertung werden Prince und Princess bzw. King und Queen der Wolfgangsee Challenge ermittelt.

© WTG

2018 findet der Event bereits zum 15. Mal statt. Begeisterte Sportler kommen jedes Mal gerne wieder zu uns, deswegen hat sich unser Event zu einem der beliebtesten im Lande entwickelt.

Was erwartet euch bei den einzelnen Bewerben?

Klassische X-Challenge mit Salzburger Landesmeisterschaft:

1,5 km Schwimmdistanz im Wolfgangsee

42 km auf dem Mountainbike über Stock und Stein

10 km Crosslauf

X-Challenge Sprint:

750 m Schwimmdistanz im Wolfgangsee

26 km auf dem Mountainbike über Stock und Stein

5 km Crosslauf

Olympic Distance Challenge:

1,5 km Schwimmdistanz im Wolfgangsee

47 km auf dem Straßenrad

10 km Laufen

Classic Sprint Challenge:

750 m Schwimmdistanz am Wolfgangsee

24 km auf dem Straßenrad

5 km Laufen

© WTG

Mehr Infos findet ihr unter www.wolfgangseechallenge.at