Die Isa-Gala 2018

Auf der Schloss Terasse gesichtet

Stars und Poilitker aus aller Welt waren gestern zu sehen. Allen voran der begeisteret amerikanische Botschafter Trevor Trainer. Abewr auch der deutsche gesundheitsminister Jens Spahn war live dabei. Mit ihnen natürlich unser Landeshauptmann, Wilfried Haslauer und die Salzburger Staatssekräterin Karoline Edtstadler. Doch der Hauptgast war unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich, begleitet von seiner Frau Doris Schmidbauer, entspannt mit dem portugisischen Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa unterhielt. Der Bildungsminister Heinz Faßmann, Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, Wolfgang Porsche und der Salzburger Festspiel Intendant Markus Hinterhäuser waren im idylischen Schloss Leopoldswkron mit dabei, um dieses Event zu begutachten.

Die Stimmung war fröhlich und entspannt

Obwohl das Wetter beinahe zugezogen hätte, blieb es den ganzen Abend sonnig und warm. Da wurde es den Männern, die sich alle brav in Anzug gesteckt haben, manchmal etwas zu heiß. Die Frauen konnten da doch besser experimentieren. Das taten sie fleißig, denn der neue High Society Trend scheinen ausgefallene und Papagena-Artige Kleider zu sein, mit denen viele zu sehen waren.

Der Abend wurde, nach einer feierlichen Ansprache von Wilfried Haslauer, von der Sopranistin Anna El-Kahem untermalt. Mit "Männer suchen stets zu Naschen" von Wolfgang Amadeus, verzauberte die charmante Sopranistin das gesamte Publikum. Um kurz nach acht verschwanden dann alle Gäste hinauf in den ersten Stock um dort am Gala Dinner teilnehmen zu können.

Man freut sich auf die Salzburger Festspiele 2018

"Das was jetzt in der letzten Woche passiert ist, ist eine Stimmung wie man sie sich schöner nicht wünschen könnte. Das einzige was man sich wünschen kann, ist, dass diese Stimmung so bleibt. Aber ich glaube das wird so bleiben", erzählte uns Markus Hinterhäuser, der von der Atmosphäre des Schloss Leopoldskron schlichtweg bezaubert war. Auch den anderen Gästen hat man die Freude vom Gesicht ablesen können.

Die Festspiel Saison 2018 bietet viel neues für die weltweit reisenden Gäste, so viel steht fest.

