Der Große Preis von Österreich

Österreich ist bereit für seinen Formel 1 Grand Prix, der zum fünften Mal auf dem Red Bull Ring die internationale Motorsport-Elite im Murtal versammelt. Mittlerweile zur schönen Tradition geworden ist der Public Pitlane Walk am Donnerstag, mit dem die Fans in ein außergewöhnliches Rennwochenende starten. Das erste Highlight in der F1 Fanzone waren Autogramm-Sessions mit den Piloten von neun Teams. Großes Interesse bei der Auftakt-Pressekonferenz galt der Zukunft von Daniel Ricciardo und Kimi Räikkönen sowie den DRS-Zonen für das Rennen 2018. Ab Freitag haben die Motoren das Sagen am Spielberg.

Das Wetter für das Wochenende ist zwar noch unbeständig, jedoch kündigen sich am Sonntag sonnige Verhältnisse an.

PROGRAMM

Freitag, 29. Juni 2018 – Red Bull Ring





09:35 – 10:20 Uhr GP3, Training

11:00 – 12:30 Uhr Formula 1, Training 1

12:40 – 12:50 Uhr Red Bull Drift Brothers

13:00 – 13:45 Uhr Formula 2, Training

15:00 – 16:30 Uhr Formula 1, Training 2

16:40 – 16:50 Uhr Red Bull Drift Brothers

16:55 – 17:25 Uhr Formula 2, Qualifying

17:50 – 18:20 Uhr GP3, Qualifying

18:40 – 19:25 Uhr Porsche Mobil 1 Supercup, Training



Samstag, 30. Juni 2018 – Red Bull Ring





08:00 – 10:00 Uhr Styrian Green Carpet

10:25 – 11:10 Uhr GP3, Rennen 1 (24 Runden)

11:15 – 11:25 Uhr Red Bull Drift Brothers

12:00 – 13:00 Uhr Formula 1, Training 3

13:25 – 13:55 Uhr Porsche Mobil 1 Supercup, Qualifying

14:00 – 14:30 Uhr Formula 2, Fahrer-Parade

15:00 – 16:00 Uhr Formula 1, Qualifying

16:45 – 17:55 Uhr Formula 2, Rennen 1 (40 Runden)

18:00 – 18:20 Uhr Flying Bulls Air Show

18:40 – 19:10 Uhr Legends Parade 2018, Generalprobe



Sonntag, 1. Juli 2018 – Red Bull Ring





08:00 – 11:00 Uhr Styrian Green Carpet

09:45 – 10:20 Uhr GP3, Rennen 2 (18 Runden)

11:00 – 11:50 Uhr Formula 2, Rennen 2 (28 Runden)

11:15 – 11:45 Uhr F1 Fanzone, Autogramm-Session Red Bull Racing

12:15 – 12:50 Uhr Porsche Mobil 1 Supercup, Rennen (16 Runden)

13:05 – 13:25 Uhr Legends Parade 2018

13:30 – 14:00 Uhr Formula 1, Fahrer-Parade

14:05 – 14:25 Uhr Flying Bulls Air Show

14:10 – 14:25 Uhr Start Grid Präsentation

14:56 Uhr Österreichische Bundeshymne

15:10 – 17:10 Uhr Formula 1 Großer Preis von Österreich 2018 (71 Runden)





Ö3 Konzerte – F1 Fanzone

18:15 – 19:00 Uhr DJ Warm-Up

19:05 – 19:45 Uhr Gert Steinbäcker

20:05 – 21:10 Uhr Pizzera & Jaus

21:30 – 23:00 Uhr Sunrise Avenue