Das sind die Reisetrends 2018

Die Sommerbuchungsphase ist in vollem Gange, ab dem Flughafen Salzburg sind bereits etwa 60 Prozent des verfügbaren TUI-Flugangebots gebucht.

„Die aktuellen Buchungszahlen für den Sommer zeigen deutlich: Die ÖsterreicherInnen sind reisefreudig, wir liegen bei den Sommerbuchungen aktuell zweistellig im Plus gegenüber dem Vorjahr“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der TUI Österreich, am Montag anlässlich eines Pressegesprächs am Flughafen Salzburg. Die SalzburgerInnen bevorzugen auch heuer wieder vor allem jene Reiseziele, die direkt ab dem Flughafen Salzburg angeflogen werden.

„Wir setzen unsere Bundesländeroffensive, die wir vergangenes Jahr begonnen haben, deshalb fort und vergrößern unser Angebot deutlich. Konkret heißt das: 22 Flüge pro Woche, vier davon neu. Insgesamt wächst unsere Flugkapazität ab Salzburg damit um 40 Prozent“, sagt Lisa Weddig. Dabei legt TUI einen klaren Schwerpunkt auf die Trenddestinationen dieses Sommers.

„Wir bieten unseren Gästen zwei neue Flüge nach Kos und jeweils einen neuen Flug nach Ägypten und in die Türkei. Das sind genau unsere Wachstumsziele“, sagt Lisa Weddig. An der Spitze der beliebtesten Destinationen ab Salzburg liegt Kreta, gefolgt von der Vorjahres Nr. 1 – Mallorca. Auf dem dritten Platz landet Hurghada. Platz vier und fünf nimmt wieder Griechenland mit Kos und Rhodos ein.

Insgesamt bietet TUI 22 wöchentliche Flüge pro Woche ab Salzburg nach Griechenland, Spanien, Ägypten, Kroatien, Italien, Bulgarien, Korsika und die Türkei. Lisa Weddig unterstreicht im Pressegespräch die Angebotsvielfalt der TUI: „Wir haben nicht nur die Flüge ab Salzburg im Programm, sondern auch viele beliebte Hotels, die nur bei uns buchbar sind.“

Bei der Flugplanung setzt TUI sehr stark auf regionales Know-how. „Dass wir mit unserem Angebot so treffsicher die Trends bedienen, liegt auch an der engen Zusammenarbeit mit dem Flughafen Salzburg“ betont Lisa Weddig. „TUI ist seit vielen Jahren treuer Veranstalterpartner des Salzburger Flughafens. Lisa Weddig und ihr Team haben für diesen Sommer wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet. Wir fliegen zwar nicht alle rund 180 weltweiten Zielgebiete der TUI Group an, aber die Salzburg Verbindungen mit 14 unterschiedlichen Zielflughäfen lassen sich sehen! Ich freue mich schon auf viele abfliegende Gäste die einen TUI Flugsessel ab Salzburg gebucht haben“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Die Buchungszahlen spiegeln jedenfalls die große Reisefreude der ÖsterreicherInnen wider. „Die Konsumbereitschaft ist unverändert hoch, die TUI-Reisepreise bleiben stabil und das Angebot wächst. Wir erwarten uns ein sehr gutes Jahr“, sagt Lisa Weddig abschließend.