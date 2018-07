Das Therme Erding Sommer-Gewinnspiel

Dieses Wochenende (Samstag, 14. Juli ab 6 Uhr in der Früh) geht es für unsere Songs ins Wasser - und ihr gewinnt ein Familienwochenende im HOTEL VICTORY THERME ERDING mit Frühstück + zwei Tage Thermeneintritt in die grösste Therme der Welt mit Wellenbad, GALAXY Rutschenwelt und allem was sonst noch zu einem schönen Wochenende dazugehört!



Der Gewinn: 1 Übernachtung für eine 4-köpfige Familie im einzigartig gestalteten HOTEL VICTORY THERME ERDING inkl. Frühstück + zwei Tage Thermeneintritt für die Therme Erding inkl. Therme, Wellenbad und GALAXY Rutschenwelt. Erholung & Ruhe nach einer aufregenden Rutschpartie im exklusiven, für euch reservierten Alm Chalet im österreichischen Almhüttenstil. Prickelnder Sekt, leckere Snacks und ein privater Abschnitt im Thermengarten sind inklusive!



https://www.therme-erding.de/

Diashow Therme Erding Sommer-Gewinnspiel © Therme Erding © Therme Erding © Therme Erding 1 / 3