Das Seefest in Strobl

Seit vielen Jahren geht das Strobler Seefest am ersten Augustwochenende über die Bühne. Die Mischung aus Tradition, Brauchtum, Sommerparty, Spielefest und viel Kulinarik macht das Seefest jedes Jahr zu dem Sommerhighlight.

Am Samstag, 4. August um 14 Uhr, geht es wieder los: tolles Kinderprogramm samt Trampolin, Hüpfburg, Karussell, Action am See und vielen weiteren Attraktionen. Natürlich dürfen die Marktfahrer mit Süßigkeiten, Spielwaren, Brezen und Co. nicht fehlen. Die vielen Stände der Strobler Gastronomie und der Strobler Vereine haben ein breites Angebot vorbereitet, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Der Musikpavillon steht wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Die Promenade wird zur Partyzone; leckere Drinks, coole Snacks und der Sound von DJ Basti sind Garanten für einen lässigen Abend am See mit dem wohl schönsten Sonnenuntergang im Salzkammergut.

Am Programm (Schankschluss 1:30 Uhr) stehen außerdem der große Festumzug um 18:00 Uhr mit Gruppen aus allen Orten rund um den Wolfgangsee, die große Tombola, Tanzeinlagen, die viel bestaunte große Wasserskishow und vieles mehr. Das große musiksynchrone Klangfeuerwerk um 22:00 Uhr ist der fulminante Höhepunkt.



Ausweichtermin bei Regenwetter: 5. August

Weitere Infos findet ihr unter www.seefest.org