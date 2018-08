Das Schrannenrezept

Topfenschmarrn mit Waldbeeren und Hollerkoch

Hollerkoch

600gr Schwarze gerebelte Holunderbeeren

500gr Zwetschgen

300gr Äpfel

100gr Mandellikör

60 gr Kristallzucker

20 gr Vanillezucker

2 Msp Kardamom gemahlen

1 Msp Zimt gemahlen

1 Msp Salz

Topfenschmarrn mit Waldbeeren

125gr Topfen 20. i. T.

125gr Waldbeeren

30 gr Kristallzucker

15 gr Staubzucker

10 gr Maizena

3 Stk Eiweiß

1 Stk Ei

Rum nach Geschmack

Hollerkoch:

Zwetschgen und Äpfel entkernen, klein schneiden und zu den Holunderbeeren in einen großen Topf geben. Mit den restlichen Zutaten langsam aufkochen- und für eine Stunde weiter köcheln lassen. Im Anschluss daran mit einem Stabmixer durch ein Sieb passieren. In Einkochgläser füllen, mit Spiritus bzw. Alkohol abbrennen, verschließen und umgedreht am Deckel auskühlen lassen.

Beerenschmarrn:

Backofen bei Unter- und Oberhitze auf 170 °C vorheizen.

Das ganze Ei mit Maizena, Staubzucker, Topfen und Rum zu einer glatten Masse verrühren. Eiweiße mit Kristallzucker aufschlagen, unter die Masse ziehen und zum Schluss die Beeren unterheben. Eine bebutterte Pfanne erhitzen und den Schmarrn mit leichter Farbe anbraten. Anschließend für 10-12 Minuten im Rohr fertigbacken.

Tipp:

Das Hollerkoch und der Schmarrn können auch kalt gegessen werden.