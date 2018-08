Das Schrannenrezept

Brennnesselspinat mit Reinankenfilet und Zitronen-Thymian-Soße

Brennnesselspinat

300gr Brennnesseln

250gr Obers

20 gr Pinienkerne

10 gr Butter

1 Stk Schalotte

1 Spalte Knoblauch

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zitronen-Thymian-Soße

250gr Weißwein

75 gr Butter

15 gr Zitronensaft

10 gr Zucker

2 Stk Thymianzweige

½ Tl Senfkörner

½ Stk Lorbeerblatt

Gebratenes Reinankenfilet

8 Stk Reinankenfilets á 80gr

10 gr Butter

Salz, Pfeffer

Die 3 N-Regel der Brennnessel:

Nur mit Handschuhen pflücken

Nie roh essen

Nur die oberen Triebe verwenden

Brennnesselspinat:

Blätter von groben Stielen befreien und waschen. Anschließend blanchieren und in kaltem Wasser abschrecken. Gut ausdrücken und grob hacken. Schalotte so wie den Knoblauch in Würfel schneiden und in Butter glasig schwitzen. Die gehackten Brennnesseln beigeben und kurz mitschwitzen. Nach und nach mit Obers aufgießen und immer wieder einkochen lassen. Zum Schluss mit den Gewürzen abschmecken und auf kleiner Hitze warmhalten.

Zitronen-Thymian-Soße:

Weißwein, Lorbeer und Senfkörner zusammenführen und auf die Hälfte einkochen lassen. Anschließend abseihen und zu den verbleibenden 125gr Weißwein Zucker und Zitronensaft geben. Die gewürfelte kalte Butter in die warme Soße mixen und mit gehacktem Thymian fertigstellen.

Tipp: Die fertige Soße nur warm machen und nicht kochen lassen, da sich sonst die Butter von der Soße trennt.

Reinankenfilets gebraten:

Zum Schluss nur noch die gewürzten Reinankenfilets auf der Hautseite in Butter braten, bis diese glasig sind und rasch servieren.