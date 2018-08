Das Schrannenrezept

Eierschwammerl- Speck- Quiche

300gr Eierschwammerl

125gr Milch

125gr Obers

125gr Sauerrahm

100gr Bergkäse

80 gr Karreespeck

70 gr Creme Fraiche

50 gr Lauch

50 gr Schalotten

4 Stk Eier

2 Stk Thymianzweige gehackt

1 Stk Knoblauchspalte geschnitten

1 Pkg Quicheteig

1 EL Petersilie gehackt

Salz, Pfeffer, Muskatnuss gerieben





Schnittlauchsoße

125gr Sauerrahm

75 gr Creme Fraiche

1 Bd Schnittlauch

½ TL Ketchup

½ TL Dijon Senf

½ TL Tafelkren

Salz, Pfeffer



Füllung:

Eierschwammerl waschen, säubern und ggf. halbieren. In einer sehr heißen Pfanne ohne Öl kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellten. Karreespeck- Lauch- u. Schalottenstreifen in Butter mit Farbe anbraten und zum Schluss die Petersilie, Thymian und den gehackten Knoblauch noch kurz mitschwitzen. Eierschwammerl beigeben und würzen.



Eistich:

Ei, Obers, Milch, Creme Fraiche, Sauerrahm, Salz, Pfeffer und Muskatnuss verquirlen. Die Obstkuchenform bei Bedarf befetten und mit dem Quicheteig auslegen. An den Rändern etwas verstärken und den Teig mit der Füllung ebenmäßig belegen. Den geriebenen Bergkäse darüberstreuen und die Obstkuchform mit dem Eistich befüllen. Auf Unter- und Oberhitze im Rohr bei 190°C für 40 Minuten backen.



Schnittlauchsoße:

Schnittlauch fein schneiden und mit den restlichen Zutaten gut vermengen.