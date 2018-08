Das Schrannenrezept

Mayonnaise

2 Stk Eigelb

1 TL Dijon Senf

120gr Maiskeimöl

80 gr Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Weißweinessig

Salz, Pfeffer



Caesar Dressing

100gr Mayonnaise

25 gr Essiggurkerlwürfel

25 gr Parmesan gerieben

20 gr Zitronensaft

15 gr Schalottenwürfel

10 gr Sardellenfilets gehackt

2 gr Knoblauch gehackt

2 gr Schnittlauch



Worcestershire Sauce

10 Stk Salzburger Matjes Filets

5 Stk Radieschen

4 Stk Römersalatherzen

Parmesanspäne

Schwarzbrot Croutons

Schalottenringe



Mayonnaise:

Eigelb und Dijon Senf in einen Mixbecher geben. Mit dem Handmixer auf höchster Stufe kurz anschlagen und anschließend, unter ständigem Mixen, die beiden vermengten Öle langsam nach und nach einfließen lassen, bis eine kompakte Mayonnaise entsteht. Mit Zitronensaft, Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.



Caesar Dressing:

Alle Zutaten vermengen und nach Geschmack mit Zitronensaft abschmecken. Die Zugabe von Salz ist nicht mehr nötig, da Parmesan und Sardellen schon genug Eigensalz haben. Bei Bedarf, Knoblauch und Schalotten vorher blanchieren, um das Dressing lagerfähig zu halten. Generell empfiehlt sich, das Dressing 2-3 Stunden vor Gebrauch zu fertigen, sodass sich die Aromen optimal entfalten können.



Anrichten:

Römersalatherzen halbieren, wachen und eine Hälfte bei sehr hoher Hitze auf der Schnittseite kurz anbraten. Jetzt je eine gebratene und eine rohe Hälfte am Teller drapieren und mit dem Dressing marinieren. Auf die Matjes Filets noch rohe Schalottenringe und Radieschenscheiben geben und am Salat anrichten. Zum Schluss mit den Parmesanspänen und den Croutons fertigstellen.