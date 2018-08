Das Schrannenrezept

Kalbsfilet

4 Stk Kalbsfilet á 150 gr

1 TL Grobkörniger Senf

1 Zweig Thymian

Salz, Pfeffer, Butter



Morchelkruste

50 gr Frische Morchlen

20 gr Schalotten

150gr Weißbrotbrösel

50 gr Weiche Butter

30 gr Petersilie

15 gr Bergkäse gerieben



Heurigen- Kartoffelgratin

350gr Heurige Kartoffel

100gr Obers

100gr Milch

20 gr Butter

15 gr Mehl

50 gr Bergkäse gerieben

1/2 Zweig Rosmarin

Muskatnuss



Morchelkruste:

Die Morcheln halbieren, waschen und anschließend gut abtropfen lassen. Mit den gewürfelten Schalotten in einer gebutterten Pfanne anschwitzen, würzen und anschließend mit allen Zutaten für die Kruste im Standmixer zu einer Paste mixen.



Heurigen-Kartoffelgratin:

Kartoffeln gut waschen und mit der Schale feinblättrig schneiden. Den Rosmarin fein hacken und in einem Topf mit der Butter anschwitzen. Durch Beigabe von Mehl eine helle Einbrenn herstellen und mit Obers und Milch aufgießen. Unter ständigem Rühren fünf Minuten köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Eine Auflaufform mit Butter einstreichen und mit Mehl ausstauben.

Beginnend mit den Kartoffeln, abwechselnd mit der Sauce Béchamel und dem geriebenen Bergkäse in die Auflaufform schichten, wobei mit dem Bergkäse abgeschossen wird. Bei 175°C für 50 Minuten und Umluft im Ofen fertigbacken. Abschließend für 5 Minuten mit Oberhitze gratinieren.



Kalbsfilet:

Kalbsfilet würzen und mit Senf dünn einstreichen. In einer Pfanne mit Rosmarin und Butter beidseitig anbraten, aus der Pfanne auf ein Backblech geben, eine ca. 0,5cm große Scheibe von der Morchelkruste darauflegen und für die letzten 5 Minuten zum Gratin in den Ofen schieben.