Das Schrannenrezept

Mangalitza

2 Stk Wollscheinkarree á 150 gr

1 Zweig Rosmarin

50 gr Butter

Salz, Pfeffer



Erdäpfelnidei

250gr Mehlige Kartoffel

60 gr Mehl glatt

50 gr Topfen

1 Stk Eigelb

1 El Butterschmalz

Salz, Pfeffer, Muskatnuss



Radisalat

250gr Bierrettich

25 gr Obers

20 gr Sauerrahm

Salz, Pfeffer



Kümmel- Biersoße

60 gr Bier

40 gr Radiwasser

20 gr Schinkenspeck

5 Stk Perlzwieberl

5 Stk Kapern

1 Zweig Petersilie

1 Msp Ganzer Kümmel

½ Stk Tomate

½ Tl Mehl glatt

½ Spalte Knoblauch



Erdäpfelnidei

Kartoffeln schälen und in Salzwasser weich kochen. Wasser abgießen und im Topf noch etwas ausdampfen lassen. Anschließend pressen und mit den restlichen Zutaten vermengen. Daraus händisch einen Teig kneten und 2 cm dünne Rollen formen. Mit einer Teigkarte kleine, gleichmäßige Nidei abstechen und in Butterschmalz goldgelb braten.



Radisalat

Rettich schälen, mit der Vierkantreibe grob hobeln und nur leicht einsalzen, da das Radiwasser später als Soßenbasis verwendet wird. Für 20 Minuten ziehen lassen, kräftig ausdrücken und das Radiwasser reservieren. Für den Salat, gehobelten Rettich mit Obers und Sauerrahm vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen.



Mangalitza

Die Karreestücke - á 150 gr, würzen und in einer Pfanne mit Butter und Rosmarin braten. Anschließend auf einen Teller geben und im Ofen bei 60° C rasten lassen.



Kümmel-Biersoße

Schinkenspeckstreifen, halbierte Perlzwieberl, Kapern, gewürfelte Tomaten, Kümmel und Knoblauchscheiben im Bratenrückstand mit einem Teelöffel Butter glasig schwitzen. Mit Mehl stauben und mit Bier und Radiwasser ablöschen bzw. aufgießen. Gehackte Petersilie zur Soße geben und zum Gericht servieren.