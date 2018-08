Das Schrannenrezept

Melanzani-Ziegenkäse-Gratin

500gr Melanzani

500gr Kirschtomaten

300gr Maiskeimöl

300gr Ziegenfrischkäse

100gr Mozzarella

80 gr Olivenöl

50 gr Parmesan

50 gr Mehl glatt

30 gr Weißbrotbrösel

2 Stk Eigelb

1 Stk Schalotte

1 Spalte Knoblauch

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1 Zweig Basilikum

Salz, Pfeffer, Zucker





Marinierter Wildkräutersalat

120gr Wildkräutersalat

40 gr Olivenöl

15 gr Tomatenessig

10 gr Leinöl

Salz, Pfeffer, Zucker



Melanzani-Ziegenkäse-Gratin



Tomatensoße:

Kirschtomaten halbieren und auf der Fleischseite im Olivenöl langsam anbraten. Nach 10 Minuten fein geschnittenen Knoblauch und Schalotten beigeben und für weitere 10 Minuten mitschmoren. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker fertigstellen und 5 Blätter geschnittenen Basilikum beimengen.



Melanzani:

500 gr bzw. 2 Stück Melanzani der Länge nach in 0,5 Zentimeter große Scheiben schneiden. Mehl mit gehacktem Rosmarin, Thymian, Salz und Pfeffer vermengen und die Melanzanischeiben darin wälzen. Am besten in einem großen Bräter das Maiskeimöl erhitzen, die in der Mehlmischung gewälzten Melanzaischeiben darin goldbraun braten und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.



Ziegenfrischkäse:

Ziegenfrischkäse in einer Schüssel mit den Bröseln, 20 gr gehackten Wildkräutern und 40 gr geriebenen Parmesan vermengen.



Gratin:

In einer Auflaufform, Tomatensoße --> Melanzani --> Ziegenkäse --> Basilikum --> Mozzarella gewürfelt zweimal schichten und mit Melanzani abschließen. Die restliche Tomatensoße mit dem verbleibenden Parmesan vermengen und über die letzte Schicht Melanzani geben. Im Rohr auf Umluft bei 180° C für 40 Minuten backen.



Anschließend bei Zimmertemperatur für 20 Minuten auskühlen lassen, sodass sich das Gratin setzen kann. Denn im Anschluss daran ist es leichter das Gericht zu portionieren und aus der Form zu heben.



Marinierter Wildkräutersalat:

Öle mit Essig vermengen und würzen. Salat darin kurz marinieren und zum Gericht servieren.