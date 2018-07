Das Rätsel ist gelöst

Um exakt 08:53:02h war es soweit. Da hat Christian Köstinger aus Seekirchen LIVE auf Antenne Salzburg bei Kathi und Christian am Morgen das richtige Wort von Xaver Schlager gesagt, wenn dieser an die letzte Saison zurückdenkt, denkt er sogar an: „EMINEM“.

Ganz Salzburg rätselte fünf Wochen über ein einziges Wort von Red Bull Salzburg Kicker Xaver Schlager: „Wenn ich an die letzte Saison zurückdenke, denke ich sogar an …“. Von Schienbeinschoner, Haarband, Glück, Außerirdischen bis hin zu Christian und Sex gab es die verschiedensten Lösungsversuche. Der entscheidende Hinweis für Christian Köstinger war „Es ist ein Rapper“. Dann griff er zum Telefon, wurde in das Studio durchgestellt und holte sich den Jackpot im Wert von 17.400 Euro.