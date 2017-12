Christbaum geht in Flammen auf

Gegen 19:45 Uhr ist es gestern in einem Einfamilienhaus in Unternberg, Bezirk Tamsweg, zu einem Christbaumbrand gekommen. Der Brand des Christbaumes, welcher schnell auf das Wohnzimmer übergegriffen hatte, konnte durch die Bewohner selbst nicht mehr gelöscht werden. Diese alarmierten via Notruf die Einsatzkräfte. Die freiwillige Feuerwehr Unternberg, konnte den Brand mit 45 Mann rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Alle fünf, zum Brandzeitpunkt anwesenden Personen, haben das Haus noch rechtzeitig verlassen können. Lediglich die 85-jährige Hausbewohnerin musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins KH Tamsweg eingeliefert werden. Der durch den Brand entstandene Schaden ist noch unbekannt.