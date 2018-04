Bullen wollen Führung

Der EC Red Bull Salzburg unterlag am Samstag im 4. Spiel des Playoff-Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga auswärts gegen den EHC LIWEST Black Wings Linz mit 2:5. Nach früher Salzburger Führung drehten die Linzer die Partie noch im ersten Drittel mit drei Toren zu ihren Gunsten und gaben diesen Vorsprung nicht mehr her. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 2:2.

Das fünfte Spiel

heute Vormittag absolvieren die Bullen ein kurzes Training und dann wird am Abend mit Hilfe der heimischen Fans in der vollen Salzburger Eisarena wieder Vollgas geben. Spielbeginn ist um 17:20 Uhr.