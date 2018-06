Bullen starten in die Saisonvorbereitung

Nach kräfteraubenden 62 Pflichtspielen in der vergangenen Saison hat Trainer Marco Rose seiner Mannschaft vier Wochen Trainingspause gegönnt, in der allerdings auch ein umfassendes Heimtrainingsprogramm absolviert wurde. Rose erklärt dazu: „Nach dem intensiven Jahr war es für uns enorm wichtig, dass wir ein wenig Abstand gewinnen und gut regenerieren konnten. So können wir wieder frisch und voller Lust in die Vorbereitung auf die neue Saison gehen, in der wir wieder große Aufgaben vor uns haben.“



Neuzugänge beim ersten Training

Ab Montag wird also wieder kollektiv geübt, wobei die Neuzugänge Kilian Ludewig, Zlatko Junuzovicund Jasper van der Werff erstmals mit ihren neuen Teamkollegen trainieren werden. Ebenfalls im Einsatz sind die Rückkehrer Mathias Honsak, Smail Prevljak und Masaya Okugawa.



Teamspieler starten später

Die österreichischen A-Teamspieler Stefan Lainer, Xaver Schlager und Cican Stankovic haben nach dem Nationalteamlehrgang noch Regenerationspause und sind ab 1. Juli im Trainingslager in Bramberg wieder mit dabei. Ab diesem Zeitpunkt trainieren auch Munas Dabbur und Dominik Szoboszlai (beide nach Meisterschaftsende noch bei ihren Nationalmannschaften) wieder mit.

Der Rückkehr der beiden WM-Teilnehmer Duje Caleta-Car und Hee Chan Hwang ins Mannschaftstraining ist vom Abschneiden ihrer Nationalteams in Russland abhängig.



Nicht in Taxham mit dabei ist Patrick Farkas, der nach seiner Kreuzbandoperation aber schon längst individuell trainiert und dessen Genesung gute Fortschritte macht.





Weitere Vorbereitungstermine

Die Vorbereitungsphase dauert diesmal insgesamt 29 Tage, während es in der Saison 2017/18 23 Tage waren. Aber wie schon im vergangenen Jahr sind auch diesmal wieder fünf Testspiele und ein Trainingslager (Bramberg/Wildkogel) geplant, ehe es für den FC Red Bull Salzburg mit dem ersten Pflichtspiel am 21./22. Juli (UNIQA ÖFB Cup) losgeht.

Vor dem ersten internationalen Auftritt in der Qualifikation zur Champions League stehen für die Salzburger insgesamt drei Bewerbsspiele auf dem Programm.



Die Termine der Vorbereitung



29. Juni 18:30 Uhr Testspiel gg. SV Seekirchen (Seekirchen)

30. Juni bis 07. Juli Trainingslager Wildkogel Ressorts in Bramberg

04. Juli 18:30 Uhr Testspiel gg. FK Ufa (Matrei)

05. Juli 13:00 Uhr Pressekonferenz (Wildkogel Ressorts)

07. Juli 16:00 Uhr Testspiel gg. FK Jablonec (Bramberg)

14. Juli 11:00 Uhr Testspiel gg. Stade Rennes (Akademie Liefering)

14. Juli 13:00 Uhr Tag der offenen Tür (Red Bull Arena)

25. Juli Testspiel (Ort und Gegner noch offen)



21./22. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

29. Juli 1. Runde BL: FC Red Bull Salzburg – LASK

04. August 2. Runde BL: SV Mattersburg – FC Red Bull Salzburg

07./08. August 3. Quali-Runde UEFA Champions League/Hinspiel

11. August 3. Runde BL: FC Red Bull Salzburg – Austria Wien

14. August 3. Quali-Runde UEFA Champions League/Rückspiel