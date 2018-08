Bryan Adams in der Salzburgarena

Am 25. November ist es so weit: der kanadische Rock-Sänger Bryan Adams kommt nach Salzburg. Seit 1983 erreichte er in über 30 Ländern Nummer-eins-Platzierungen in den Charts. Adams hat in seiner Karriere über 100 Millionen Tonträger verkauft. Mit „I Do It For You“, „Summer of 69“ oder „Heaven“ landete er Hits, die wohl jedem im Gedächtnis geblieben sind.

Antenne Salzburg holt Bryan Adams in die Salzburgarena. Wer Karten ergattern will, muss sich beeilen. Am 14. August um 10 Uhr startet der Vorverkauf. Aber natürlich haben wir für euch viele Freikarten zu verlosen. Mit etwas Glück seid ihr unter den glücklichen Gewinnern!