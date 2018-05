Am Samstag wird geheiratet

Am Samstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr treten Prince Henry Charles Albert David of Wales und die US-Schauspielerin Rachel Meghan Markle in der St. George Kapelle vor den Hochzeitsaltar.

Um die 3 Milliarden Menschen werden die Hochzeit verfolgen.

800 Gäste sind in den Festsaal von St. George geladen. 2640 Zuschauer dürfen auf das Windsor-Anwesen vor den Toren Londons.

Sechs Monate hat es von der Verlobung bis zum Ja-Wort gedauert.

16.000 Gläser Champagner werden gefüllt.

Für eine etwas andere Erleichterung sollen 40 mobile Toiletten sorgen.

27 Millionen Euro kosten die Sicherheitsmaßnahmen.

52.750 Pubs dürfen am Hochzeitstag bis 1 Uhr in der Früh offen halten.