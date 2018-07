Alisa Buchinger beim SportTESTIVAL

Die Angebote finden nur bei passablem Wetter statt. Altersbeschränkung gibt es keine! Ob Kinder, Jugendliche oder rüstige Seniorinnen und Senioren - alle sind willkommen.

Dienstag 17.07. mit Alisa Buchinger, der Salzburger Karateka Weltmeisterin, mit ihrem Selbstverteidigungsprogramm als Highlight



Ganz spielerisch präsentiert sich der Salzachuferspot beim Müllner Steg von 18 bis 19:30 Uhr. Neben einfachen Karatetechniken und gemeinsamen Partnerübungen, wo man auch mal die Aggression rauslassen kann, ist Alisas Devise an alle Salzburger*innen: „Ich möchte den Leuten mehr Selbstvertrauen geben und Ihnen den Spaß zum Sport vermitteln.“ Einfach Hinkommen, Ausprobieren, Mitmachen und mit der Weltmeisterin Alisa Buchinger trainieren.

Immer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr kann das koordinierte und von ausgesuchten Profis begleitete Sportprogramm kostenlos getestet werden, vielleicht auch mit nicht ganz so bekannten Sportarten wie Capoeira, Genusspaddeln oder Faustball.

Im Juli und August am Salzachufer und am Müllnersteg

Dort rücken Sportarten wie Bouldern, Leichtathletik, Calisthenics, Boxen und „Ultimate Frisbee“ in den Vordergrund. Sehr spannend wird das geführte Genusspaddeln auf der Salzach von der Elsbethenbrücke bis zum Müllnersteg.