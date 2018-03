Abschied: Kirchgasser fährt im Dirndl

Am 9. Dezember 2001 feierte die Filzmooserin Michaela Kirchgasser (32) ihr Weltcup-Debüt – 284 Rennen später lässt sie es gut sein. Sie tritt aber nicht still ab. Für ihre letzte Fahrt hat sie sich etwas besonderes einfallen lassen: Beim heutigen Slalom im Bayrischen Ofterschwang fuhr sie im Dirndl die Strecke runter. Die Tracht kommt von "Toferer Textil". Sie haben ein Dirndl mit kleinen in feurigem Fuchsia gefärbten Skifahrerinnen entworfen. Kirchgasser fuhr ohne Helm und in einem Dirndl herunter und schnallte vor der Ziellinie die Skier ab. Im Zielraum begrüßten sie aktuelle und ehemalige Teamkolleginnen mit einer Sektdusche.

© ORF Screenshot

Mit 16 Jahren erstes Weltcup-Rennen

16 Jahre war sie jung als sie ihr erstes Weltcup-Rennen in Sestriere bestritt. 16 Jahre später ist Schluss. "Ich bin froh, am Start zu stehen und zu wissen: es ist das letzte Mal dass ich da runter fahre", sagt Kirchgasser.

"Skizirkus ist meine zweite Familie"

"Ich möchte mich mit etwas Besonderem vom Ski-Zirkus und meinen Fans verabschieden", so Kirchgasser. Auf die Zeit nach der Karriere freut sich die Salzburgerin schon, die Ziele sind klar: "Ein Baby und ich will im Skizirkus bleiben - der ist meine zweite Familie. Für das Fernsehen zu arbeiten wäre auch was."

Besonderes Lob von Shiffrin

Von Shiffrin gab es besonderes Lob für ihre baldige Ex-Markenkollegin Michaela Kirchgasser. "Kirchi war wahrscheinlich die erste Person im Weltcup, die wirklich mit mir gesprochen hat. Ich war beim Atomic Media Day im Herbst, und sie hat gesagt: 'Hi, ich bin Michaela Kirchgasser'", erzählte die Amerikanerin. "Das war einfach, wie ihre Persönlichkeit ist. Sie ist immer sehr nett, nie arrogant. Mir hat gefallen, wie sie auf Leute zugegangen ist. Es wird echt traurig sein, wenn sie nicht mehr da ist."