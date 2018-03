7. große Kugel

Marcel Hirscher steht als Gesamtweltcupsieger fest. Der Salzburger liegt nach seinem Sieg im Kranjska-Gora-Slalom am Sonntag in der Gesamtwertung 289 Punkte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, der in der Saison-Finalphase allerdings nur noch zwei von sechs Rennen in Angriff nehmen wird. Alle anderen Konkurrenten sind rechnerisch bereits aus dem Rennen.

Es ist der siebente Gesamtsieg in Folge für den 29-jährigen Salzburger Rekordmann.

Am Samstag hatte Hirscher schon den Riesentorlauf gewonnen und sich damit vorzeitig und zum insgesamt fünften Mal den Triumph im Riesentorlauf-Weltcup gesichert.