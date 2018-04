50.000 Höhenmeter - 24 Std. - 1 Snowbike

Am 11. April 2018 um 08:30 Uhr gings los - Hermann Koch (Obertauen) und sein Teamkollege Harald Brenter (Oberndorf) versuchen am Schaidberglift in Obertauern innerhalb von 24 Stunden mittels Snowbike, den aktuellen Weltrekord an meistgefahrenen Höhenmetern zu knacken. Was nach einer verrückten Idee klingt, ist für Hermann Koch und Harald Brenter nichts anderes, als sich selbst besser kennenzulernen und Erfahrungen im Grenzbereich zu machen. Die größten Herausforderungen waren für die beiden, die Fahrten in der Nacht zu bewältigen. Um die Richtigkeit dieses Rekordes zu bestätigen ist auch ein Guinness-Richter aus London nach Salzburg gereist. Im Rahmen dieses Weltrekord-Versuches wurden in einer Charity-Aktion € 3000.— an die SOS-Kinderdörfer gespendet.

Weltrekord geglückt

Sensationelle 63.638 Höhenmeter haben die beiden Salzburger auf ihrem Snowbike absolviert. 24 Stunden lang waren sie durchgehend mit dem Gefährt auf der Piste. In der Nacht war es besonders anspruchsvoll: Regen, böiger Wind und eine abgestellte Liftanlage erschwerten das Projekt – aber mit Glück und Ausdauer wurde der Weltrekord erfolgreich beendet!

Mit dem Snowbike haben Hermann Koch und Harald Brenter übrigens bereits einige Meilensteine gesetzt:

33 Skigebiete in 3 Tagen

3086 Höhenmeter mit dem Snowbike in einer Stunde

die meisten 360s mit dem Snowbike in einer Minute

In der aktuellen Ausgabe des Guinness Book of World Records wird Hermann Koch mit seinem letzten Rekord der meisten 360s auf dem Snowbike in einer Minute auf Seite 4 angeführt.

Hermann Koch aus Obertauern ist begeisterter Snowbiker und Inhaber einer Skischule in Obertauern. Eine Charity-Biketour hat den Salzburger durch Aserbaidschan und Georgien geführt. Über seine Grenzerfahrungen und Abenteuer hat er zwei Bücher geschrieben. Harald Brenter aus Oberndorf bei Salzburg - Enkel von Engelbert Brenter, dem Erfinder des Skibobs - hat gemeinsam mit seinem Bruder den Skibob zum Snowbike weiterentwickelt. Ein Sportgerät, welches mittlerweile weltweit bei Wintersportfreunden großen Anklang findet.