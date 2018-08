49 Grad! Europas Hitze-Rekord

Madrid. Spanien und Portugal sind Europas absoluter Hitze-Hotspot. Für heute werden laut einigen Wetterprognosen sogar 49° erwartet – das wäre absoluter Rekord in Europa. Der bisherige Höchstwert ist vor 40 Jahren erreicht worden: 48° in Athen. Der aktuelle Portugalrekord liegt bei 47,4°.

Vergangenen Tage bereits extrem heiß

In Montoro in der südspanischen Provinz Cordoba wurden die vergangenen Tage 45 Grad gemessen. 44 waren es in Alconchel der Provinz Badajoz unweit der portugiesischen Grenze.

In Portugal war Beja im Alentejo der Hitzepol mit 43,2 Grad. An zweiter Stelle folgte mit Evora die Hauptstadt der südportugiesischen Region mit 42,5 Grad. Das drittplatzierte Castelo Branco (42,2 Grad) in Zentralportugal untermauerte, dass nicht nur der Alentejo besonders heiß ist.

Aber heute soll Europas Hitze-Rekord fallen - dann werden in Spanien oder Portugal 49 Grad gemessen.