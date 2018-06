Dort laufen, wo andere in den Urlaub starten.

Auf einem neben der Landebahn verlaufenden Rundkurs müssen in einem Zeitfenster von 1,5 Stunden so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden. Jeder erlaufene Kilometer - ob in Einzel- oder Teamwertung - wird vom Flughafen „versilbert“ und kommt zusammen mit dem Startgeld (€ 10,-) der Lebenshilfe Salzburg (Projekt „Betreutes Wohnen“ in Wals) zugute.

Auch Überflieger Andreas Goldberger und Olympiasiegerin Andrea Fischbacher schnüren gemeinsam mit dem sportlichen Vorsitzenden des Flughafen-Aufsichtsrates LH-Stv. Dr. Christian Stöckl ihre Laufschuhe für den guten Zweck. Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer und Flughafendirektorin Bettina Ganghofer geben den Startschuss und schicken die Läufer auf die Strecke.

Mehr Infos finden Sie unter www.salzburg-airport.com/airportlauf/